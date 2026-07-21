Кувейт заявил об отражении атаки иранских ракет и беспилотников

ДОХА, 21 июля. /ТАСС/. Системы противовоздушной обороны (ПВО) Кувейта отражают атаку Ирана с использованием ракет и беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщил генеральный штаб вооруженных сил эмирата.
«ПВО Кувейта в настоящее время противостоят вражеским ракетным атакам и ударам беспилотников», — говорится в заявлении ведомства.
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