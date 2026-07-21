Politico: глава ФБР Патель планирует поездку в РФ

Напомним, по словам руководителя РФПИ и спецпредставителя президента РФ Кирилла Дмитриева, европейские страны и Британия пытаются сорвать прямой диалог Российской Федерации и Соединённых Штатов. Он отметил, что сохранение такого контакта имеет большое значение.