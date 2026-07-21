Директор Федерального бюро расследований Кэш Патель планирует посетить Российскую Федерацию в октябре текущего года, сообщает Politico.
Издание ссылается на информацию, полученную от источников в Белом доме.
По их словам, поездка состоится в середине октября.
«Директор ФБР Кэш Патель планирует посетить Россию позднее в этом году, предположительно, в середине октября», — говорится в сообщении.
Напомним, по словам руководителя РФПИ и спецпредставителя президента РФ Кирилла Дмитриева, европейские страны и Британия пытаются сорвать прямой диалог Российской Федерации и Соединённых Штатов. Он отметил, что сохранение такого контакта имеет большое значение.