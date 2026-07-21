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Politico: глава ФБР Патель планирует поездку в РФ

Директор Федерального бюро расследований Кэш Патель планирует посетить Российскую Федерацию в октябре текущего года, сообщает Politico.

Источник: Аргументы и факты

Директор Федерального бюро расследований Кэш Патель планирует посетить Российскую Федерацию в октябре текущего года, сообщает Politico.

Издание ссылается на информацию, полученную от источников в Белом доме.

По их словам, поездка состоится в середине октября.

«Директор ФБР Кэш Патель планирует посетить Россию позднее в этом году, предположительно, в середине октября», — говорится в сообщении.

Напомним, по словам руководителя РФПИ и спецпредставителя президента РФ Кирилла Дмитриева, европейские страны и Британия пытаются сорвать прямой диалог Российской Федерации и Соединённых Штатов. Он отметил, что сохранение такого контакта имеет большое значение.

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