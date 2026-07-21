Лантратова анонсировала новый обмен пленными с Украиной

«Мы готовим в ближайшее время обмен. Сейчас согласовываются списки, причем это касается отдельно гражданских, отдельно — военнослужащих. Очень важный готовим обмен. Мы сознательно не называем даты, чтобы, не дай Бог, не сорвать это. Понимаете, тут даже не про то, что должно произойти это событие. Это же семьи, которые ждут, они надеются», — сказала она.
Лантратова поделилась, что получает очень много обращений на эту тему. «Вы себе не представляете, какое количество сообщений мне приходит на телефон. “А мой муж, он попал в этот список? А мой ребенок попал?” Постоянно с моей командой мы ведем приемы граждан, в том числе по видеосвязи, чтобы принимать людей из регионов», — отметила омбудсмен.