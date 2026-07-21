Лантратова анонсировала новый обмен пленными с Украиной

«Мы готовим в ближайшее время обмен. Сейчас согласовываются списки, причем это касается отдельно гражданских, отдельно — военнослужащих. Очень важный готовим обмен. Мы сознательно не называем даты, чтобы, не дай Бог, не сорвать это. Понимаете, тут даже не про то, что должно произойти это событие. Это же семьи, которые ждут, они надеются», — сказала она.