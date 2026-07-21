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Экс-премьер Британии Стармер отметил уход с поста кружкой пива

Бывший глава британского правительства Кир Стармер в день своей отставки посетил паб в северной части Лондона, где провел время с близкими и бывшими коллегами, сообщает The Sun.

Бывший глава британского правительства Кир Стармер в день своей отставки посетил паб в северной части Лондона, где провел время с близкими и бывшими коллегами, сообщает The Sun. По данным таблоида, экс-премьер решил таким образом снять стресс после ухода с поста.

Издание отмечает, что Стармер был замечен в одном из заведений района Кентиш-таун, куда он вернулся после переезда из официальной резиденции на Даунинг-стрит, 10. Компанию ему составила бывший министр финансов Рейчел Ривс, которая накануне отказалась от предложения войти в новый кабинет Энди Бернэма. По информации британских СМИ, Ривс предлагали пост министра обороны, однако она предпочла покинуть правительство.

На опубликованных газетой фотографиях Стармер, утром того же дня выступавший с прощальной речью у дверей своей бывшей резиденции, выглядел неформально. В пабе собрались его соратники, друзья и члены семьи.

Напомним, Энди Бернэм официально вступил в должность премьер-министра днем 20 июля, сменив Стармера. Предшественник был вынужден уйти под давлением однопартийцев после провала лейбористов на муниципальных выборах в мае.

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