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В Ленобласти на 5,9 тысячи квадратов тушат пожар на производстве полимеров

Пожар произошёл на производстве полимерных материалов во Всеволожске Ленинградской области. Огнём охвачена площадь 5,9 тыс. кв. м.

Пожар произошёл на производстве полимерных материалов во Всеволожске Ленинградской области. Огнём охвачена площадь 5,9 тыс. кв. м.

Об этом проинформировали в пресс-службе МЧС России. В сообщении, текст которого приводит РИА Новости, отмечается, что к тушению возгорания привлечены более 50 человек и 20 единиц техники.

Ранее в пресс-службе МЧС России проинформировали о полной ликвидации пожара на рынке в Ставропольском крае.

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