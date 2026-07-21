В Ленобласти на 5,9 тысячи квадратов тушат пожар на производстве полимеров

Пожар произошёл на производстве полимерных материалов во Всеволожске Ленинградской области. Огнём охвачена площадь 5,9 тыс. кв. м.
Об этом проинформировали в пресс-службе МЧС России. В сообщении, текст которого приводит РИА Новости, отмечается, что к тушению возгорания привлечены более 50 человек и 20 единиц техники.
Ранее в пресс-службе МЧС России проинформировали о полной ликвидации пожара на рынке в Ставропольском крае.
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