Марочко заявил о переходе Киева к круговой обороне в Долинке

ЛУГАНСК, 21 июля. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины перешли в круговую оборону в Долинке Запорожской области на фоне продвижения ВС РФ у Ровного. Об этом ТАСС сообщил военный эксперт Андрей Марочко.
Ранее Марочко сообщал ТАСС, что российские военнослужащие, развивая успех юго-западнее Воздвижевки Запорожской области, вплотную подошли к населенному пункту Ровное. По его словам, из Ровного группировка ВСУ отступила к Долинке.
«В населенном пункте Долинка украинские боевики продолжают удерживать рубежи и позиции. Причем у них идет чуть ли не круговая оборона. В данном населенном пункте у противника довольно-таки неплохие фортификационные сооружения, эшелонированная линия обороны. То есть здесь противник серьезно подготовился», — сказал он.