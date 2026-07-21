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Марочко заявил о переходе Киева к круговой обороне в Долинке

Военный эксперт добавил, что украинские боевики продолжают удерживать рубежи и позиции.

ЛУГАНСК, 21 июля. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины перешли в круговую оборону в Долинке Запорожской области на фоне продвижения ВС РФ у Ровного. Об этом ТАСС сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

Ранее Марочко сообщал ТАСС, что российские военнослужащие, развивая успех юго-западнее Воздвижевки Запорожской области, вплотную подошли к населенному пункту Ровное. По его словам, из Ровного группировка ВСУ отступила к Долинке.

«В населенном пункте Долинка украинские боевики продолжают удерживать рубежи и позиции. Причем у них идет чуть ли не круговая оборона. В данном населенном пункте у противника довольно-таки неплохие фортификационные сооружения, эшелонированная линия обороны. То есть здесь противник серьезно подготовился», — сказал он.

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