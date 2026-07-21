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США ввели импортные пошлины в размере 50% на канадские товары

Новые меры стали ответом на дискриминацию американских товаров в Канаде.

ВАШИНГТОН, 21 июля. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп ввел дополнительные импортные пошлины в размере 50% на канадскую продукцию. Об этом говорится в заявлении, размещенном 20 июля на сайте Белого дома.

Как следует из документа, дополнительные пошлины введены «в качестве ответа на дискриминационные действия Канады в отношении американской продукции». В нем подчеркивается, что пошлины вводятся на широкий спектр продукции, «начиная вином и заканчивая хоккейными клюшками и цементом». При этом под действие новых пошлин не попадут энергоносители, калий, а также морепродукты и критические минералы.

Пошлины вступят в силу через 30 дней после подписания указа главой американской администрации.

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