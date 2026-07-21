Взрывы прогремели в украинском городе Сумы

Взрывы раздались в городе Сумы, расположенном в северо-восточной части Украины. Об этом сообщил украинский телеканал «Общественное».
По его данным, в городе были слышны взрывы. Другие подробности не приводятся. Известно, что в части Сумской области объявлена воздушная тревога.
Ранее украинское издание «СТРАНА.ua» сообщило о масштабном пожаре в Одессе, который произошёл после взрыва.
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