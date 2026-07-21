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«Не может избавиться»: решение Зеленского вызвало панику в Германии

Welt: перестановки в правительстве на Украине могут дорого обойтись имиджу Киева.

МОСКВА, 21 июл — РИА Новости. Неожиданные перестановки в правительстве Украины могут ударить по стране, пишет немецкая газета Welt.

«Недавние неожиданные перестановки в правительстве вызывают ожесточенные протесты по всей стране. Всплывают и старые обвинения в коррупции. Тот факт, что Украина не может избавиться от своего негативного имиджа, может дорого ей обойтись», — говорится в материале.

На прошлой неделе Владимир Зеленский решил в очередной раз сменить правительство. Верховная рада отправила в отставку премьера Юлию Свириденко, а вместе с ней и все правительство, включая министра обороны Михаила Федорова. По словам депутата Верховной рады Ярослава Железняка, Зеленский обвинил главу Минобороны в провале реформы военкоматов. После этого в Киеве и других городах начались митинги в поддержку Федорова и против Сырского.

Нового министра обороны пока не назначили. Исполнять его обязанности Зеленский поручил врио главы СБУ Евгению Хмаре.

В понедельник украинские СМИ сообщили об отставке главкома ВСУ Александра Сырского с поста главкома вооруженных сил Украины. В генштабе ВСУ опровергли эту информацию, заявив, что Сырский продолжает выполнять свои обязанности.

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