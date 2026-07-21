Поиск Яндекса
Ричмонд
+29°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Трамп анонсировал встречу с новым премьером Британии

Трамп анонсировал встречу с новым британским премьером Бернемом.

ВАШИНГТОН, 21 июл — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп анонсировал встречу с новым британским премьером Энди Бернемом «в не столь отдаленном будущем».

Ранее король Великобритании Карл III принял отставку бывшего премьера Кира Стармера, а Бернем официально вступил в должность.

«В не столь отдаленном будущем мы встретимся, чтобы обсудить темы, представляющие взаимный интерес. Перед премьер-министром стоит большая работа, но он сможет с ней справиться, и, разумеется, США будут готовы помочь!» — написал Трамп в соцсети Truth Social.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше