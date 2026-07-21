Трамп анонсировал встречу с новым премьером Британии

ВАШИНГТОН, 21 июл — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп анонсировал встречу с новым британским премьером Энди Бернемом «в не столь отдаленном будущем».
Ранее король Великобритании Карл III принял отставку бывшего премьера Кира Стармера, а Бернем официально вступил в должность.
«В не столь отдаленном будущем мы встретимся, чтобы обсудить темы, представляющие взаимный интерес. Перед премьер-министром стоит большая работа, но он сможет с ней справиться, и, разумеется, США будут готовы помочь!» — написал Трамп в соцсети Truth Social.