Посол РФ Келин назвал показной акцией учения «коалиции желающих» в Польше

МОСКВА, 21 июля. /ТАСС/. Первые учения «коалиции желающих» в Польше станут показной акцией для демонстрации решительности и единства, они не выльются во что-то масштабное. Об этом «Известиям» заявил посол РФ в Великобритании Андрей Келин.
«Не думаю, что предстоящие “сборы” в Польше выльются во что-то масштабное. В текущих обстоятельствах нашим недоброжелателям требуется некая показная акция, которая бы продемонстрировала их решительность и единство в деле борьбы с пресловутой “российской угрозой”, — сказал дипломат изданию.
Келин также указал на то, что размещение на украинской территории иностранных контингентов и военных баз абсолютно неприемлемо.
Ранее премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что первые учения «коалиции желающих» с участием французских и британских войск пройдут в Польше в сентябре. Руководящие штабы отработают процессы принятия решений или схемы переброски войск. Как правило, подобные учения проходят без использования военной техники и реального маневрирования военных на полигонах.
Решение о формировании многонационального контингента под европейским командованием для обеспечения возможного перемирия было принято в декабре на саммите по Украине в Берлине. На прошлой неделе Макрон объявил, что данная группировка сил уже полностью готова к развертыванию.