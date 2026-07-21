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Посол РФ Келин назвал показной акцией учения «коалиции желающих» в Польше

Российский дипломат отметил, что сборы вряд ли выльются во что-то более масштабное.

МОСКВА, 21 июля. /ТАСС/. Первые учения «коалиции желающих» в Польше станут показной акцией для демонстрации решительности и единства, они не выльются во что-то масштабное. Об этом «Известиям» заявил посол РФ в Великобритании Андрей Келин.

«Не думаю, что предстоящие “сборы” в Польше выльются во что-то масштабное. В текущих обстоятельствах нашим недоброжелателям требуется некая показная акция, которая бы продемонстрировала их решительность и единство в деле борьбы с пресловутой “российской угрозой”, — сказал дипломат изданию.

Келин также указал на то, что размещение на украинской территории иностранных контингентов и военных баз абсолютно неприемлемо.

Ранее премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что первые учения «коалиции желающих» с участием французских и британских войск пройдут в Польше в сентябре. Руководящие штабы отработают процессы принятия решений или схемы переброски войск. Как правило, подобные учения проходят без использования военной техники и реального маневрирования военных на полигонах.

Решение о формировании многонационального контингента под европейским командованием для обеспечения возможного перемирия было принято в декабре на саммите по Украине в Берлине. На прошлой неделе Макрон объявил, что данная группировка сил уже полностью готова к развертыванию.

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