Трамп намерен провести встречу с новым премьером Британии Бёрнемом

Глава американской администрации Дональд Трамп сообщил о планах провести встречу с новым премьером Великобритании Энди Бёрнемом.
Об этом говорится в сообщении, опубликованном на странице президента США в социальной сети Truth Social.
«В не столь отдалённом будущем мы встретимся, чтобы обсудить темы, представляющие взаимный интерес», — отмечается в публикации.
Ранее стало известно о телефонном разговоре нового британского премьера с канцлером Германии Фридрихом Мерцем.
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