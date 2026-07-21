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Трамп намерен провести встречу с новым премьером Британии Бёрнемом

Глава американской администрации Дональд Трамп сообщил о планах провести встречу с новым премьером Великобритании Энди Бёрнемом.

Глава американской администрации Дональд Трамп сообщил о планах провести встречу с новым премьером Великобритании Энди Бёрнемом.

Об этом говорится в сообщении, опубликованном на странице президента США в социальной сети Truth Social.

«В не столь отдалённом будущем мы встретимся, чтобы обсудить темы, представляющие взаимный интерес», — отмечается в публикации.

Ранее стало известно о телефонном разговоре нового британского премьера с канцлером Германии Фридрихом Мерцем.

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