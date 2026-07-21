Трамп назвал хорошим разговор с новым премьером Британии

ВАШИНГТОН, 21 июл — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп сообщил, что провел «очень хороший» и «интересный» телефонный разговор с новым премьер-министром Великобритании Энди Бернемом, в ходе которого они обсудили некоторые важные темы, в том числе разминирование Ормузского пролива.
«У меня состоялся очень хороший разговор с новым премьер-министром Великобритании Энди Бернемом. Мы обсудили множество тем, включая те прекрасные отношения, которые сложились у нас с Великобританией… Мы обсудили нефть Северного моря, торговлю, военный альянс, разминирование Ормузского пролива и многие другие темы», — написал Трамп в своей соцсети Truth Social.
Король Великобритании Карл III принял отставку Кира Стармера, а Бернем официально вступил в должность премьер-министра Британии. Новый премьер успел заявить, что поддержка Украины при нем не изменится и останется «непоколебимой».