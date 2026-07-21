МИД Кубы обвинил США в ускорении гонки вооружений

«Нынешняя военная доктрина господства правительства США, стремящаяся навязать мир с помощью силы, способствует… игнорированию таких глобальных вызовов, как голод, бедность и устойчивое развитие», — написал господин Родригес в соцсети X.
Глава МИД Кубы добавил, что мировые военные расходы в 2025 году достигли $2,887 трлн, увеличившись на 2,9% в реальном выражении по сравнению с 2024 годом. По его словам, рост военных расходов продолжается уже 11 лет.
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