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МИД Кубы обвинил США в ускорении гонки вооружений

Военная доктрина США ускоряет глобальную гонку вооружений, увеличивает число войн и отвлекает ресурсы от решения мировых гуманитарных проблем, заявил министр иностранных дел Кубы Бруно Родригес Паррилья.

Военная доктрина США ускоряет глобальную гонку вооружений, увеличивает число войн и отвлекает ресурсы от решения мировых гуманитарных проблем, заявил министр иностранных дел Кубы Бруно Родригес Паррилья.

«Нынешняя военная доктрина господства правительства США, стремящаяся навязать мир с помощью силы, способствует… игнорированию таких глобальных вызовов, как голод, бедность и устойчивое развитие», — написал господин Родригес в соцсети X.

Глава МИД Кубы добавил, что мировые военные расходы в 2025 году достигли $2,887 трлн, увеличившись на 2,9% в реальном выражении по сравнению с 2024 годом. По его словам, рост военных расходов продолжается уже 11 лет.

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