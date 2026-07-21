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Трамп анонсировал встречу с новым британским премьером

Американский президент сообщил, что уже поговорил с Энди Бернэмом по телефону.

ВАШИНГТОН, 21 июля. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп заявил, что рассчитывает вскоре провести встречу с новым премьер-министром Великобритании Энди Бернэмом.

По словам американского лидера, он провел телефонный разговор с новым британским премьером, во время которого стороны обсудили, в частности, вопросы нефтедобычи, торговли, военное сотрудничество, а также ситуацию в Ормузском проливе. «В не столь отдаленном будущем мы встретимся, чтобы обсудить вопросы, представляющие интерес для обеих сторон», — написал глава Белого дома в Truth Social 20 июля.

20 июля новый лидер правящей Лейбористской партии Великобритании Бернэм вступил в должность премьер-министра, получив мандат на формирование правительства от короля Карла III. Чуть ранее монарх принял отставку Кира Стармера.

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