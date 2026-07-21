Трамп анонсировал встречу с новым британским премьером

ВАШИНГТОН, 21 июля. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп заявил, что рассчитывает вскоре провести встречу с новым премьер-министром Великобритании Энди Бернэмом.
По словам американского лидера, он провел телефонный разговор с новым британским премьером, во время которого стороны обсудили, в частности, вопросы нефтедобычи, торговли, военное сотрудничество, а также ситуацию в Ормузском проливе. «В не столь отдаленном будущем мы встретимся, чтобы обсудить вопросы, представляющие интерес для обеих сторон», — написал глава Белого дома в Truth Social 20 июля.
20 июля новый лидер правящей Лейбористской партии Великобритании Бернэм вступил в должность премьер-министра, получив мандат на формирование правительства от короля Карла III. Чуть ранее монарх принял отставку Кира Стармера.