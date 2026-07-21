Армия Ирана нанесла удары по системам HIMARS на базе США в Кувейте

США возобновили удары по Ирану в ночь на 8 июля, обвинив его в атаках на коммерческие суда в Ормузском проливе. Тегеран назвал это нарушением достигнутых договоренностей и начал бить по американским военным базам на Ближнем Востоке. Новый виток эскалации произошел спустя всего три недели после того, как стороны подписали меморандум, предполагающий завершение конфликта.