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На иранском острове Кешм прогремели взрывы

Fars: на иранском острове Кешм прогремели взрывы.

ТЕГЕРАН, 21 июл — РИА Новости. Взрывы прозвучали на иранском острове Кешм в Ормузском проливе, сообщает иранское агентство Fars.

Ранее иранские СМИ сообщали о взрывах в Бендер-Аббасе, Сирике, Чабахаре, Конараке, а также в Исфахане и Ширазе.

«Несколько минут назад прозвучало несколько взрывов в Бендер-Аббасе и на острове Кешм», — говорится в сообщении.

Тегеран и Вашингтон в ночь на 18 июня подписали меморандум, который предполагает завершение начавшегося 28 февраля конфликта. Однако американские военные с 8 июля провели несколько серий атак на Иран. Центральное командование ВС США утверждало, что это было сделано якобы в ответ на действия Ирана против коммерческих судов, которые пересекали Ормузский пролив.

Иранские военные ответили ударами по базам США в ряде стран Ближнего Востока. Тегеран также обвинил Вашингтон в нарушении меморандума о прекращении боевых действий. Президент США Дональд Трамп 8 июля заявил, что прекращение огня более не действует.

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