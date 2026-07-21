Поиск Яндекса
Ричмонд
+29°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

ТАСС: ВСУ отправляли на штурм пьяных боевиков

По информации источника агентства, об этом заявили сдавшиеся в плен украинские солдаты.

МОСКВА, 21 июля. /ТАСС/. Командование ВСУ у Новоселовки Запорожской области отправляло на штурм пьяных украинских военных, свидетельствуют показания сдавшихся в плен солдат ВСУ. Об этом ТАСС сообщили в российских силовых структурах.

Ранее в силовых структурах сообщали, что за прошедшую неделю в российских плен у Новоселовки сдались более 20 солдат ВСУ.

«Все они, по словам принимающей стороны, заявляют о наплевательском отношении командования к их судьбам и о направлении личного состава на передовую фактически “под мухой”, — сказал собеседник агентства.

Узнать больше по теме
ВСУ: расшифровка, история создания, структура и численность
Вооруженные силы Украины (ВСУ) — государственная военная организация, предназначенная для защиты интересов страны военным путем. Была создана после провозглашения независимости Украины в 1991 году. В материале — главное по теме.
Читать дальше