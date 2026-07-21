МОСКВА, 21 июля. /ТАСС/. Командование ВСУ у Новоселовки Запорожской области отправляло на штурм пьяных украинских военных, свидетельствуют показания сдавшихся в плен солдат ВСУ. Об этом ТАСС сообщили в российских силовых структурах.
Ранее в силовых структурах сообщали, что за прошедшую неделю в российских плен у Новоселовки сдались более 20 солдат ВСУ.
«Все они, по словам принимающей стороны, заявляют о наплевательском отношении командования к их судьбам и о направлении личного состава на передовую фактически “под мухой”, — сказал собеседник агентства.
Узнать больше по теме
ВСУ: расшифровка, история создания, структура и численность
Вооруженные силы Украины (ВСУ) — государственная военная организация, предназначенная для защиты интересов страны военным путем. Была создана после провозглашения независимости Украины в 1991 году. В материале — главное по теме.Читать дальше