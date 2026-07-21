Стритинг получил портфель министра обороны в правительстве Бернема

Новый премьер-министр Великобритании Энди Бернем произвел кадровые перестановки в своем кабинете, назначив министром обороны Уэса Стритинга, который ранее возглавлял национальную систему здравоохранения. Об этом официально объявила канцелярия главы правительства.
Церемония передачи власти состоялась в понедельник, когда Бернем сменил на посту уходящего Кира Стармера. Одним из первых решений нового премьера стало утверждение Стритинга на пост главы военного ведомства, о чем сообщается в официальном аккаунте канцелярии в соцсети X.
Сам Стритинг покинул должность министра здравоохранения еще в мае. Известно, что он также рассматривался как потенциальный кандидат на пост премьера, однако в итоге снял свою кандидатуру в пользу Бернема и оказал ему поддержку в предвыборной борьбе.
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