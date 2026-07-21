Стритинг получил портфель министра обороны в правительстве Бернема

Сам Стритинг покинул должность министра здравоохранения еще в мае. Известно, что он также рассматривался как потенциальный кандидат на пост премьера, однако в итоге снял свою кандидатуру в пользу Бернема и оказал ему поддержку в предвыборной борьбе.