Трамп анонсировал встречу с новым премьер-министром Британии Бернемом

Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп заявил, что встретиться с новым премьер-министром Британии Энди Бернемом.
Он уточнил, что встреча состоится «в не столь отдалённом будущем».
«В не столь отдалённом будущем мы встретимся, чтобы обсудить темы, представляющие взаимный интерес. Перед премьер-министром стоит большая работа, но он сможет с ней справиться, и, разумеется, США будут готовы помочь!», — написал Трамп в своей соцсети Truth Social.
Он отметил, что провёл «очень хороший и интересный» телефонный разговор с премьер-министром Британии Энди Бернемом.
«У меня состоялся очень хороший разговор с новым премьер-министром Британии Энди Бернемом. Мы обсудили множество тем, включая те прекрасные отношения, которые сложились у нас с Британией… Мы обсудили нефть Северного моря, торговлю, военный альянс, разминирование Ормузского пролива и многие другие темы», — говорится в публикации.
Напомним, Бернем вступил в должность премьер-министра Британии и получил от короля Карла III мандат на формирование правительства.
По словам Бернема, Британия продолжит оказывать военную помощь Украине.