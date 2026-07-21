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Трамп анонсировал встречу с новым премьер-министром Британии Бернемом

Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп заявил, что встретиться с новым премьер-министром Британии Энди Бернемом, по его словам, встреча состоится «в не столь отдалённом будущем».

Источник: Аргументы и факты

Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп заявил, что встретиться с новым премьер-министром Британии Энди Бернемом.

Он уточнил, что встреча состоится «в не столь отдалённом будущем».

«В не столь отдалённом будущем мы встретимся, чтобы обсудить темы, представляющие взаимный интерес. Перед премьер-министром стоит большая работа, но он сможет с ней справиться, и, разумеется, США будут готовы помочь!», — написал Трамп в своей соцсети Truth Social.

Он отметил, что провёл «очень хороший и интересный» телефонный разговор с премьер-министром Британии Энди Бернемом.

«У меня состоялся очень хороший разговор с новым премьер-министром Британии Энди Бернемом. Мы обсудили множество тем, включая те прекрасные отношения, которые сложились у нас с Британией… Мы обсудили нефть Северного моря, торговлю, военный альянс, разминирование Ормузского пролива и многие другие темы», — говорится в публикации.

Напомним, Бернем вступил в должность премьер-министра Британии и получил от короля Карла III мандат на формирование правительства.

По словам Бернема, Британия продолжит оказывать военную помощь Украине.

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