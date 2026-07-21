Трамп анонсировал встречу с новым премьер-министром Британии Бернемом

«У меня состоялся очень хороший разговор с новым премьер-министром Британии Энди Бернемом. Мы обсудили множество тем, включая те прекрасные отношения, которые сложились у нас с Британией… Мы обсудили нефть Северного моря, торговлю, военный альянс, разминирование Ормузского пролива и многие другие темы», — говорится в публикации.