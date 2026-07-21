На юго-востоке Ирана прогремели новые взрывы

ТЕГЕРАН, 21 июл — РИА Новости. Несколько новых взрывов прозвучали в Конараке и Чабахаре на юго-востоке Ирана, сообщает иранское агентство Tasnim.
«Согласно сообщениям корреспондента агентства, несколько новых взрывов прогремели в порту Чабахара и в Конараке», — говорится в сообщении.
Ранее иранские СМИ сообщали о взрывах в Бендер-Аббасе, Сирике, Чабахаре, Конараке, а также в Исфахане и Ширазе.
Иранская армия в своем заявлении в ночь на вторник сообщила, что нанесла удары по ракетным системам Himars на американской военной базе «Кэмп Арифджан» в Кувейте в ответ на атаки США по различным районам Ирана.
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