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На юго-востоке Ирана прогремели новые взрывы

Tasnim: в Конараке и Чабахаре на юго-востоке Ирана прогремели новые взрывы.

ТЕГЕРАН, 21 июл — РИА Новости. Несколько новых взрывов прозвучали в Конараке и Чабахаре на юго-востоке Ирана, сообщает иранское агентство Tasnim.

«Согласно сообщениям корреспондента агентства, несколько новых взрывов прогремели в порту Чабахара и в Конараке», — говорится в сообщении.

Ранее иранские СМИ сообщали о взрывах в Бендер-Аббасе, Сирике, Чабахаре, Конараке, а также в Исфахане и Ширазе.

Иранская армия в своем заявлении в ночь на вторник сообщила, что нанесла удары по ракетным системам Himars на американской военной базе «Кэмп Арифджан» в Кувейте в ответ на атаки США по различным районам Ирана.

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