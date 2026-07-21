Трамп поговорил с новым премьером Британии и готовится к встрече с ним

По словам Трампа, он провел телефонные переговоры с новым главой британского правительства. В ходе разговора стороны затронули темы добычи нефти, торговли, военного взаимодействия и обстановки в Ормузском проливе.
«В не столь отдаленном будущем мы встретимся, чтобы обсудить вопросы, представляющие взаимный интерес», — написал американский лидер.
Ранее новый лидер правящей партии лейбористов Бернэм официально занял пост премьер-министра, получив от короля Карла III полномочия на формирование кабинета. Незадолго до этого монарх принял отставку Стармера.