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ВС Ирана сообщили об ударах по системам HIMARS на базе США в Кувейте

Вооружённые силы Ирана нанесли удары по американским ракетным системам HIMARS, расположенным на базе США Кэмп-Арифджан в Кувейте.

Вооружённые силы Ирана нанесли удары по американским ракетным системам HIMARS, расположенным на базе США Кэмп-Арифджан в Кувейте.

Об этом говорится в заявлении иранской армии, текст которого приводит гостелерадиокомпания IRIB.

Отмечается, что ракетные удары были нанесены армией Ирана в ответ на атаки США на различные районы исламской республики.

Ранее агентство IRNA проинформировало о взрывах в городах Чабахар и Конарак на юго-востоке Ирана.

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