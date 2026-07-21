ВС Ирана сообщили об ударах по системам HIMARS на базе США в Кувейте

Об этом говорится в заявлении иранской армии, текст которого приводит гостелерадиокомпания IRIB.
Отмечается, что ракетные удары были нанесены армией Ирана в ответ на атаки США на различные районы исламской республики.
Ранее агентство IRNA проинформировало о взрывах в городах Чабахар и Конарак на юго-востоке Ирана.
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