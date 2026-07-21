Уоллес: Израиль отказал Украине в помощи из боязни «злить Россию»

Бывший министр обороны Великобритании Бен Уоллес заявил, что Израиль под руководством Биньямина Нетаньяху отказался предоставлять военную помощь Украине, мотивируя это нежеланием портить отношения с Москвой. Соответствующее заявление Уоллес опубликовал на своей странице в соцсети X.
Экс-глава британского оборонного ведомства уточнил, что лично советовал израильскому правительству поддержать Киев, однако получил отказ. По его словам, сейчас простым израильтянам приходится сталкиваться с последствиями этого решения, которое он назвал «печальным упадком некогда достойной страны». Уоллес покинул пост в августе 2023 года, проработав министром обороны с 2019 года, и ранее неоднократно выступал с жесткой риторикой в адрес России.
Отказ Израиля не стал новостью на фоне меняющейся риторики Тель-Авива. В 2023 году глава МИД Израиля Эли Коэн, вступая в должность, объявил о смене подхода: страна намерена меньше высказываться публично по украинскому вопросу. Позже Коэн признавал, что Израиль поддерживает Украину «морально», но вынужден учитывать влияние РФ на Ближнем Востоке.
В 2024 году Израиль передал Киеву систему раннего оповещения о ракетных ударах, однако, по данным СМИ, оборудование так и не было запущено. Посол Михаэль Бродский тогда заявил, что вопросы о рабочем состоянии системы следует адресовать украинской стороне, подчеркнув, что все обещанное Израилем было выполнено.
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