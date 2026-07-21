Уоллес: Израиль отказал Украине в помощи из боязни «злить Россию»

Экс-глава британского оборонного ведомства уточнил, что лично советовал израильскому правительству поддержать Киев, однако получил отказ. По его словам, сейчас простым израильтянам приходится сталкиваться с последствиями этого решения, которое он назвал «печальным упадком некогда достойной страны». Уоллес покинул пост в августе 2023 года, проработав министром обороны с 2019 года, и ранее неоднократно выступал с жесткой риторикой в адрес России.