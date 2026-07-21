Шесть государств Евросоюза выступили против новых антироссийских санкций: Греция, Франция, Италия, Германия, Австрия и Португалия требуют пересмотра мер и угрожают блокировкой их принятия, сообщают западные СМИ. Брюссель намеревался завершить переговоры по утверждению 21-го пакета антироссийских ограничений, но его принятие оказалось под угрозой срыва. Как отмечают эксперты, санкционный механизм ЕС исчерпал себя и начинает ещё более негативно влиять на национальные экономики Евросоюза.
Шесть стран ЕС выступили против новых санкций в отношении России, требуя пересмотра мер и угрожая блокировкой пакета рестрикций, сообщает Financial Times.
«В рамках тенденции, которая может поставить под угрозу четырёхлетнюю стратегию по поддержке Украины, целый ряд стран — в том числе Греция, Франция, Италия, Германия, Австрия и Португалия — либо потребовали для себя исключений из последнего пакета санкций, подготовленного Брюсселем, либо полностью заблокировали предложенные меры», — говорится в материале.
Как предупреждают дипломаты, Европейский союз сталкивается «с резким падением поддержки» новых экономических санкций в отношении России.
«Правительства стран-членов отказываются одобрять меры, которые могут нанести ущерб их ведущим компаниям… По словам пяти участвующих в переговорах дипломатов ЕС, требования столиц вызвали опасения, что Европа утрачивает готовность мириться с побочными последствиями для компаний ЕС, которые всё ещё получают прибыль от торговли с Россией», — отмечается в статье.
Как напоминают журналисты, Евросоюз не может вводить санкции без единогласной поддержки.
«Из-за вето послы государств — членов ЕС в Брюсселе на прошлой неделе в течение четырёх дней вели переговоры, но так и не смогли достичь соглашения. Это вызвало опасения, что снижение внутренней солидарности, ослабление решимости поддерживать Киев и ощущение, что мирное соглашение может быть заключено в ближайшее время, подорвали готовность принимать трудные решения», — говорится в материале.
Уточняется также, что последний пакет предлагаемых санкций включает в себя меры против российского экспорта и финансовой системы, а также механизм искусственного удержания на низком уровне цены, по которой Россия может экспортировать сырую нефть. Однако этот механизм оказался под угрозой из-за вето со стороны ряда стран, пишет FT.
«За столом переговоров моральный императив постепенно утрачивает свою силу, — сказал один из дипломатов. — Столицы единодушно поддерживают жёсткую риторику и говорят о солидарности, но дальше слов дело не идёт».
В частности, Афины отказались одобрить пакет мер в целом, если не получат разрешение на перевозку российского сжиженного природного газа в третьи страны, отмечает Financial Times. По данным издания, Греция считает, что в противном случае это нанесёт удар по влиятельному греческому судоходному миллиардеру Георгию Прокопиу.
Португалия и Германия также потребовали исключить запрет на закупку российской рыбы, ссылаясь на необходимость поддерживать местные рыбоперерабатывающие предприятия, обращают внимание журналисты. В то же время крупные туристические страны — Франция и Италия — хотят смягчения запрета на выдачу виз ЕС российским военнослужащим, участвовавшим в украинском конфликте, утверждает FT. А Австрия, по данным издания, вновь повторила давнее требование разморозить российские активы на сумму €2 млрд, чтобы компенсировать банку Raiffeisen штраф, наложенный Москвой.
© Dursun Aydemir/Anadolu Agency via Getty Images.
«Это серьёзный кризис для всей санкционной политики. Если все будут требовать исключений и лазеек, то в конце концов любой пакет санкций превратится просто в пустую коробку», — сказал дипломат.
По словам источников FT в дипломатических кругах, масштабы отказа столиц принять последние предложения достигли беспрецедентного уровня.
«Понесли потери».
Как напоминает Financial Times, европейские компании, включая датскую пивоваренную корпорацию Carlsberg и финскую энергетическую компанию Fortum, понесли многомиллиардные убытки в первые месяцы украинского конфликта, «когда вводились санкции, а российские власти брали под контроль активы иностранных компаний».
«Страны, чьи компании понесли эти потери, испытывают всё большее раздражение от того, что союзники, по их мнению, защищают собственные корпоративные интересы или требуют от них солидарности», — отмечает FT.
Брюссель намеревался завершить переговоры по утверждению 21-го пакета антироссийских санкций, но принятие этого пакета оказалось под угрозой срыва, пишет FT.
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.
Gettyimages.ru.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что российская сторона остаётся открытой к диалогу со странами Европы и никогда не была инициатором «сворачивания отношений», но дискуссии о диалоге с Россией не отражаются на политике ЕС.
«Мы слышим много дискуссий среди политиков европейских… Но тем не менее в прикладном плане это никак не проецируется на реальную политику этих стран», — сказал Песков.
«Брюссель не хочет признать».
Как отмечают эксперты, всё больше стран ЕС выступают против антироссийских ограничений, поскольку санкционный механизм объединения уже исчерпал себя и начинает ещё более негативно влиять на национальные экономики Европейского союза.
«Но Брюссель всё никак не хочет этого признать. Хотя уже не осталось никаких вариантов, как навредить России без серьёзного влияния на экономику государств ЕС. Сейчас наблюдается попытка ввести санкционные ограничения, которые наносят прямой вред конкретным национальным экономикам. Если говорить о Греции, то речь идёт о защите интересов греческой компании — транспортировщике СПГ, которая наверняка обанкротится, если будут введены санкции на российский СПГ», — заметил в разговоре с RT доцент Финансового университета при правительстве РФ Александр Камкин.
По его словам, то же самое касается и предприятий Германии, а также других стран, выступивших против ограничений.
«Применительно к ФРГ речь идёт о поставках российской рыбопродукции, а в свете сложностей с рынком продовольствия в целом, роста цен, инфляции, это может сказаться весьма и весьма негативно на немецкой экономике. Что касается Италии и Франции — это прежде всего, российские туристы, которых не хотят терять», — пояснил эксперт.
Однако, по его мнению, Еврокомиссия твёрдо решила продолжать санкционное давление на Россию без оглядки на национальные интересы перечисленных стран ЕС.
«Находить консенсусные решения в Евросоюзе всё сложнее относительно очередных санкционных пакетов против России. Находить секторальные санкции для Брюсселя тоже почти нереально. Остаются только какие-то персональные санкции против организаций и физлиц, но они уже по большей части были введены. Однако брюссельская бюрократия исходит из убеждений, что продолжение санкционного давления рано или поздно всё равно якобы принесёт результат, а интересы нацэкономик её волнуют мало», — заявил Камкин.
Со своей стороны, главный научный сотрудник Института Европы РАН Владимир Швейцер обратил внимание на то, что в Евросоюзе действительно нет консолидированного мнения по вопросу принятия следующего пакета антироссийских санкций.
«Брюссель пытается сплотить всех своими запугиваниями и страшилками о России, но эта стратегия, как видим, работает всё хуже. Евросоюзу всё сложнее принимать решения относительно антироссийских рестрикций, поскольку эти меры всё чаще бьют именно по европейскому бизнесу», — отметил Швейцер в комментарии RT.
Саммит ЕС.
globallookpress.com.
По его мнению, предстоящие переговоры по антироссийским санкциям, которые могут пройти на этой неделе, «наверняка провалятся».
«Компромисс тут практически невозможен. Вряд ли у Брюсселя выйдет уговорить целый ряд стран ЕС действовать против своих же экономических интересов. Поэтому, скорее всего, будет принято какое-то формальное решение, которое всех устроит. Но на бумаге будет одно, а на деле все постараются максимально минимизировать риски. В то время как раздор внутри Евросоюза будет только усугубляться», — подчеркнул Швейцер.
Как заявил в беседе с RT руководитель Бюро военно-политического анализа Александр Михайлов, каждый последующий санкционный пакет против России всё меньше воздействует на РФ и всё больше приносит проблемы самим европейцам.
«Уже сейчас понятно, что санкционная политика Брюсселя неэффективна и не приносит те результаты, на которые надеялись еврочиновники. Сейчас пытаются собрать новый пакет пугалок, который не только Россию совершенно не испугает, но и создаст сложности для ряда стран ЕС», — отметил аналитик.
Он также обратил внимание на то, что европейский бизнес в ряде стран ЕС начинает всё более активно протестовать против антироссийских «бессмысленных санкций» и правительства таких государств вынуждены на это реагировать.
«Несмотря на уже введённые ограничения, многие страны Евросоюза с РФ связывает ещё очень многое в разных сферах, и эти государства не готовы терять прибыль от такого сотрудничества. Причём речь идёт не только о партнёрстве в сфере энергетических ресурсов, но и по ряду других направлений — страны ЕС всё ещё покупают различное сырьё у РФ. Поэтому противников антироссийских санкций в Евросоюзе будет становится только больше — никто уже не хочет стрелять себе в ногу», — заключил Михайлов.