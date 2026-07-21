«Бьют по европейскому бизнесу»: почему шесть стран ЕС выступили против новых антироссийских санкций

«Но Брюссель всё никак не хочет этого признать. Хотя уже не осталось никаких вариантов, как навредить России без серьёзного влияния на экономику государств ЕС. Сейчас наблюдается попытка ввести санкционные ограничения, которые наносят прямой вред конкретным национальным экономикам. Если говорить о Греции, то речь идёт о защите интересов греческой компании — транспортировщике СПГ, которая наверняка обанкротится, если будут введены санкции на российский СПГ», — заметил в разговоре с RT доцент Финансового университета при правительстве РФ Александр Камкин.