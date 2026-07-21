Бернэм огласил состав нового правительства Великобритании

Крис Брайант стал в новом правительстве министром по делам Северной Ирландии, а Стивен Киннок — по делам Уэльса. Министром по делам Шотландии остался Даглас Александер. Пост лидера Палаты общин британского парламента (координирует взаимодействие правительства с депутатами) и лорда-председателя Тайного совета (органа советников короля) сохранил за собой Алан Кэмпбелл, а лидера Палаты лордов — Анджела Смит. Парламентским партийным организатором в Палате общин (главным «кнутом») была назначена Аннелиз Миджли, генеральным прокурором (атторнеем) Англии и Уэльса — Элли Ривс.