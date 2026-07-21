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Трамп ввел дополнительные пошлины в размере 50% на товары из Канады

Президент США Дональд Трамп подписал прокламации о введении дополнительных 50-процентных пошлин на товары из Канады. Новые ограничения коснутся импорта на сумму $20 млрд и вступят в силу через 30 дней.

Президент США Дональд Трамп подписал прокламации о введении дополнительных 50-процентных пошлин на товары из Канады. Новые ограничения коснутся импорта на сумму $20 млрд и вступят в силу через 30 дней.

Пошлины не будут действовать при импорте энергетических продуктов, критически важных минералов, рыбы, а также металлов и автомобилей, которые регулируются отдельными отраслевыми тарифами.

Трамп сослался на Закон о тарифах 1930 года, который позволяет президенту облагать иностранную продукцию пошлиной до 50% без одобрения Конгресса, если фиксируется дискриминация американских товаров.

Высокопоставленный чиновник в разговоре с CNN сообщил, что пошлины стали ответом на дискриминацию Оттавы в отношении американских автомобилей, алкоголя и молочной продукции.

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