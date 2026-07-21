Трамп ввел дополнительные пошлины в размере 50% на товары из Канады

Пошлины не будут действовать при импорте энергетических продуктов, критически важных минералов, рыбы, а также металлов и автомобилей, которые регулируются отдельными отраслевыми тарифами.
Трамп сослался на Закон о тарифах 1930 года, который позволяет президенту облагать иностранную продукцию пошлиной до 50% без одобрения Конгресса, если фиксируется дискриминация американских товаров.
Высокопоставленный чиновник в разговоре с CNN сообщил, что пошлины стали ответом на дискриминацию Оттавы в отношении американских автомобилей, алкоголя и молочной продукции.