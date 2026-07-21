Марочко заявил о риске попадания ВСУ в окружение в Долинке

«Мы уже начали обходить Долинку. Сейчас из района населенного пункта Копанки мы уже подошли к береговой линии реки Верхняя Терса. Я думаю, что дальше мы будем подниматься вверх и окружать ту украинскую группировку, которая засела в Долинке», — сказал он.