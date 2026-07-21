Марочко заявил о риске попадания ВСУ в окружение в Долинке

ЛУГАНСК, 21 июля. /ТАСС/. Группировка Вооруженных сил Украины рискует попасть в окружение в Долинке Запорожской области, поскольку российские бойцы наступают вдоль берега реки Верхняя Терса. Об этом ТАСС сообщил военный эксперт Андрей Марочко.
Ранее Марочко сообщал ТАСС, что ВСУ перешли в круговую оборону в Долинке Запорожской области на фоне продвижения ВС РФ у Ровного.
«Мы уже начали обходить Долинку. Сейчас из района населенного пункта Копанки мы уже подошли к береговой линии реки Верхняя Терса. Я думаю, что дальше мы будем подниматься вверх и окружать ту украинскую группировку, которая засела в Долинке», — сказал он.
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