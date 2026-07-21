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Куба: военная доктрина США толкает мир к новым войнам

Министр иностранных дел Кубы Бруно Родригес Паррилья выступил с резкой критикой военной политики Соединенных Штатов, обвинив Вашингтон в разгоне глобальной гонки вооружений.

Министр иностранных дел Кубы Бруно Родригес Паррилья выступил с резкой критикой военной политики Соединенных Штатов, обвинив Вашингтон в разгоне глобальной гонки вооружений. Соответствующее заявление он опубликовал в своем аккаунте в соцсети X.

По мнению кубинского дипломата, действующая военная доктрина США, основанная на стратегии силового доминирования и навязывании миропорядка с позиции силы, способствует эскалации конфликтов и отвлекает международное сообщество от решения насущных гуманитарных проблем.

Родригес особо отметил, что финансирование военных нужд происходит в ущерб борьбе с голодом, нищетой и обеспечению устойчивого развития.

В качестве аргумента глава кубинского внешнеполитического ведомства привел статистику: по его данным, в 2025 году совокупные мировые военные расходы достигли $2,887 трлн, что в реальном выражении на 2,9% превышает показатели предыдущего года. Он подчеркнул, что тенденция роста военных бюджетов сохраняется на протяжении последних 11 лет.

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