Куба: военная доктрина США толкает мир к новым войнам

В качестве аргумента глава кубинского внешнеполитического ведомства привел статистику: по его данным, в 2025 году совокупные мировые военные расходы достигли $2,887 трлн, что в реальном выражении на 2,9% превышает показатели предыдущего года. Он подчеркнул, что тенденция роста военных бюджетов сохраняется на протяжении последних 11 лет.