РИА Новости: средняя пенсия работающих россиян выросла на 2,6 тысячи рублей

Средний размер пенсии работающих граждан России за год увеличился примерно на 2,6 тыс. рублей — до 23 737 рублей.
Такую информацию приводит РИА Новости со ссылкой на данные Социального фонда России. Отмечается, что годом ранее в аналогичный период средний размер пенсионного обеспечения работающих россиян составлял около 21 114 рублей.
Ранее депутат Госдумы Светлана Бессараб анонсировала повышение выплат работающим пенсионерам с 1 августа.
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