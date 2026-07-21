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РИА Новости: средняя пенсия работающих россиян выросла на 2,6 тысячи рублей

Средний размер пенсии работающих граждан России за год увеличился примерно на 2,6 тыс. рублей — до 23 737 рублей.

Средний размер пенсии работающих граждан России за год увеличился примерно на 2,6 тыс. рублей — до 23 737 рублей.

Такую информацию приводит РИА Новости со ссылкой на данные Социального фонда России. Отмечается, что годом ранее в аналогичный период средний размер пенсионного обеспечения работающих россиян составлял около 21 114 рублей.

Ранее депутат Госдумы Светлана Бессараб анонсировала повышение выплат работающим пенсионерам с 1 августа.

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