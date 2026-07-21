Песков рассказал о занятиях Владимира Путина хоккеем

Появление Дня хоккея подчеркивает особую значимость вида спорта для России. Здесь он традиционно считается одним из самых популярных видов спорта. Дата празднования выбрана неслучайно. Она имеет символическое значение для развития хоккейного движения в России. Дату определило Министерство спорта РФ. 22 декабря 1946 года прошли первые матчи чемпионата СССР по хоккею.