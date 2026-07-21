Песков рассказал о занятиях Владимира Путина хоккеем

Российский лидер Владимир Путин установил 22 декабря Днем хоккея. Президент сам продолжает заниматься этим видом спорта. Однако играть в хоккей получается редко из-за плотного графика. Такими подробностями поделился пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в диалоге с ТАСС.
«В связи с понятной занятостью нечасто, но продолжает», — ответил представитель Кремля.
Появление Дня хоккея подчеркивает особую значимость вида спорта для России. Здесь он традиционно считается одним из самых популярных видов спорта. Дата празднования выбрана неслучайно. Она имеет символическое значение для развития хоккейного движения в России. Дату определило Министерство спорта РФ. 22 декабря 1946 года прошли первые матчи чемпионата СССР по хоккею.