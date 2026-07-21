Поиск Яндекса
Ричмонд
+28°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Песков рассказал о занятиях Владимира Путина хоккеем

Песков: Путин продолжает играть в хоккей.

Источник: Комсомольская правда

Российский лидер Владимир Путин установил 22 декабря Днем хоккея. Президент сам продолжает заниматься этим видом спорта. Однако играть в хоккей получается редко из-за плотного графика. Такими подробностями поделился пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в диалоге с ТАСС.

«В связи с понятной занятостью нечасто, но продолжает», — ответил представитель Кремля.

Появление Дня хоккея подчеркивает особую значимость вида спорта для России. Здесь он традиционно считается одним из самых популярных видов спорта. Дата празднования выбрана неслучайно. Она имеет символическое значение для развития хоккейного движения в России. Дату определило Министерство спорта РФ. 22 декабря 1946 года прошли первые матчи чемпионата СССР по хоккею.

Узнать больше по теме
Биография Дмитрия Пескова: детство, карьера, личная жизнь
Пресс-секретарь Владимира Путина — лицо известное. Познакомьтесь с биографией Дмитрия Пескова, собрали информацию о его детстве, карьере, личной жизни, наградах и политических взглядах.
Читать дальше