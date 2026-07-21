Поиск Яндекса
Ричмонд
+28°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Лантратова анонсировала новый обмен пленными между Россией и Украиной

Россия и Украина готовят новый обмен пленными, он может состояться в ближайшее время. Сейчас стороны занимаются утверждением списков, сообщила уполномоченная по правам человека в России Яна Лантратова.

Россия и Украина готовят новый обмен пленными, он может состояться в ближайшее время. Сейчас стороны занимаются утверждением списков, сообщила уполномоченная по правам человека в России Яна Лантратова.

«Сейчас согласовываются списки, причем это касается отдельно гражданских, отдельно — военнослужащих. Очень важный готовим обмен. Мы сознательно не называем даты, чтобы, не дай Бог, не сорвать это», — сказала госпожа Лантратова в разговоре с ТАСС.

Омбудсмен отметила, что получает много обращений на эту тему. «Постоянно с моей командой мы ведем приемы граждан, в том числе по видеосвязи, чтобы принимать людей из регионов», — добавила она.

На прошлой неделе в Белоруссии Россия и Украина провели обмен телами погибших военнослужащих. Российская сторона передала 501 тело, украинская — 35.

Узнать больше по теме
Белоруссия: союзник России в Восточной Европе
Белоруссия — государство в Восточной Европе, занимающее важное геополитическое положение между Россией, Польшей, Литвой, Латвией и Украиной. Несмотря на свою небольшую территорию, страна играет значительную роль в международной политике и экономике региона. В этом материале разбираем главное о союзной РФ республике.
Читать дальше