Поиск Яндекса
Ричмонд
+28°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

МЧС: пожар на производстве полимеров в Ленобласти локализован

Огнеборцы МЧС России локализовали пожар на производстве полимерных материалов во Всеволожске Ленинградской области.

Огнеборцы МЧС России локализовали пожар на производстве полимерных материалов во Всеволожске Ленинградской области.

Об этом проинформировали в региональном главке МЧС России. В опубликованном в его канале на платформе MAX сообщении отмечается, что пожар был локализован на площади 5,9 тыс. кв. м.

«Тушение осложняет высокая пожарная нагрузка и неблагоприятные погодные условия в виде сильного ветра», — говорится в публикации.

Ранее в ведомстве сообщили, что к тушению пожара на производстве полимеров в Ленобласти привлечены более 50 человек и 20 единиц техники.

Узнать больше по теме
МЧС России: ведомство на страже безопасности
МЧС России — одна из ключевых государственных структур, отвечающих за безопасность населения и ликвидацию чрезвычайных ситуаций. Ведомство играет важную роль в защите граждан от природных катастроф, техногенных аварий и других угроз. В этом материале разбираем, что представляет собой МЧС, как оно устроено, какие задачи выполняет и какую роль играет в современной России.
Читать дальше