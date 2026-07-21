МЧС: пожар на производстве полимеров в Ленобласти локализован

Огнеборцы МЧС России локализовали пожар на производстве полимерных материалов во Всеволожске Ленинградской области.
Об этом проинформировали в региональном главке МЧС России. В опубликованном в его канале на платформе MAX сообщении отмечается, что пожар был локализован на площади 5,9 тыс. кв. м.
«Тушение осложняет высокая пожарная нагрузка и неблагоприятные погодные условия в виде сильного ветра», — говорится в публикации.
Ранее в ведомстве сообщили, что к тушению пожара на производстве полимеров в Ленобласти привлечены более 50 человек и 20 единиц техники.
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