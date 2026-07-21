ВМС США получат подлодки Virginia с задержкой более чем на два года

Если первые подлодки передавались с задержкой всего в несколько месяцев, то последующие выбились из графика уже на несколько лет. Так, USS New Jersey была передана ВМС примерно на два года и восемь месяцев позже намеченного срока, USS Iowa — почти на три года, USS Massachusetts — примерно на три года и пять месяцев, а USS Idaho — с опозданием около трех лет.