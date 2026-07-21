ВМС США получат подлодки Virginia с задержкой более чем на два года

Американский лидер Дональд Трамп 15 июля потребовал от руководства General Dynamics ускорить строительство подлодок для американского флота. Эта компания производит в том числе подлодки типа Virginia.
Как подсчитало РИА Новости, 11 подлодок типа Virginia, передачу которых ВМС планировали в период с 2019 по 2023 год, в среднем отстали от графика на два года и три месяца.
Если первые подлодки передавались с задержкой всего в несколько месяцев, то последующие выбились из графика уже на несколько лет. Так, USS New Jersey была передана ВМС примерно на два года и восемь месяцев позже намеченного срока, USS Iowa — почти на три года, USS Massachusetts — примерно на три года и пять месяцев, а USS Idaho — с опозданием около трех лет.
При этом задержки продолжают расти и в отношении еще не достроенных субмарин. Например, USS Arkansas планировали передать ВМС в апреле 2023 года, однако на данный момент отставание уже превысило три года.
По официальным данным ВМС, подводный флот США в настоящее время насчитывает 71 атомную подлодку.