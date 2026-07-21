Трамп раскрыл детали разговора с новым главой Британии

Президент США Дональд Трамп провел телефонные переговоры с новым главой британского правительства Энди Бернемом. Содержание беседы американский лидер раскрыл в своей соцсети Truth Social.
По словам Трампа, разговор прошел в конструктивном ключе. Глава Белого дома охарактеризовал его как «очень хороший» и «интересный». Собеседники затронули широкий круг вопросов, касающихся двусторонних отношений.
Среди ключевых тем обсуждения — сотрудничество в энергетической сфере, в частности нефтедобыча в Северном море. Также стороны обменялись мнениями по торгово-экономическому взаимодействию и военному альянсу. Отдельно Трамп упомянул вопрос разминирования в акватории Ормузского пролива.
Накануне в Лондоне произошла смена кабинета. Монарх Карл III принял отставку предыдущего премьера Кира Стармера, после чего Энди Бернем официально приступил к исполнению обязанностей. Новый премьер уже успел обозначить позицию по одному из ключевых внешнеполитических треков.
Бернем заявил, что курс на поддержку Киева останется неизменным. По его словам, британская помощь Украине будет «непоколебимой». Это заявление прозвучало вскоре после вступления в должность.
Ранее мы писали: Трамп договорился о встрече с новым премьером Британии.
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