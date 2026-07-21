Трамп раскрыл детали разговора с новым главой Британии

Среди ключевых тем обсуждения — сотрудничество в энергетической сфере, в частности нефтедобыча в Северном море. Также стороны обменялись мнениями по торгово-экономическому взаимодействию и военному альянсу. Отдельно Трамп упомянул вопрос разминирования в акватории Ормузского пролива.