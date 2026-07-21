Министром обороны Британии назначили экс-главу минздрава Уэса Стритинга

Новый британский премьер-министр Энди Бернем назначил главой минобороны королевства Уэса Стритинга, который ранее руководил министерством здравоохранения страны, сообщила канцелярия председателя правительства.
20 июля прошла процедура передачи власти Бернему от уходящего Кира Стармера.
«Уэс Стритинг назначен министром обороны», — отмечается на странице ведомства в социальной сети X*.
Чиновник покинул пост министра здравоохранения в мае. При этом он сам являлся одним из кандидатов на должность главы правительства, пока не поддержал Бернема.
Напомним, ранее сообщалось, что официальный ловец мышей резиденции на Даунинг-стрит кот по кличке Ларри в соцсетях в шутливой форме заявил, что уход за ним будет ключевой задачей нового премьер-министра Британии. В аккаунте питомца были опубликованы иллюстрации, где Энди Бернему проводят инструктаж.
* Соцсеть X (бывшая Twitter) заблокирована на территории России по требованию Генпрокуратуры.