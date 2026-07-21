Поиск Яндекса
Ричмонд
+28°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Министром обороны Британии назначили экс-главу минздрава Уэса Стритинга

Новый премьер Британии Энди Бернем назначил экс-главу минздрава королевства Уэса Стритинга министром обороны.

Источник: Аргументы и факты

Новый британский премьер-министр Энди Бернем назначил главой минобороны королевства Уэса Стритинга, который ранее руководил министерством здравоохранения страны, сообщила канцелярия председателя правительства.

20 июля прошла процедура передачи власти Бернему от уходящего Кира Стармера.

«Уэс Стритинг назначен министром обороны», — отмечается на странице ведомства в социальной сети X*.

Чиновник покинул пост министра здравоохранения в мае. При этом он сам являлся одним из кандидатов на должность главы правительства, пока не поддержал Бернема.

Напомним, ранее сообщалось, что официальный ловец мышей резиденции на Даунинг-стрит кот по кличке Ларри в соцсетях в шутливой форме заявил, что уход за ним будет ключевой задачей нового премьер-министра Британии. В аккаунте питомца были опубликованы иллюстрации, где Энди Бернему проводят инструктаж.

* Соцсеть X (бывшая Twitter) заблокирована на территории России по требованию Генпрокуратуры.

Узнать больше по теме
Кир Стармер: биография и отношение к России бывшего премьер-министра Великобритании
В 2024 году впервые за много лет в Британии к власти пришла Лейбористская партия. Премьер-министром страны стал 61-летний сэр Кир Стармер, еще до избрания получивший рыцарский титул. У власти он продержался примерно два года: в статье вы узнаете все самое интересное из его биографии.
Читать дальше