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Трамп хочет встретиться с новым премьером Британии Бернемом

Президент США пообещал, что Вашингтон поможет Бернему справиться с проблемами.

Источник: Комсомольская правда

Президент США Дональд Трамп заявил, что планирует встретиться с Энди Бернемом, который накануне вступил в должность премьер-министра Великобритании. Трамп высказал намерение оказать Бернему помощь в решении проблем, с которыми тот может столкнуться на новом посту.

«В не столь отдаленном будущем мы встретимся, чтобы обсудить темы, представляющие взаимный интерес. Перед премьер-министром стоит большая работа, но он сможет с ней справиться, и, разумеется, США будут готовы помочь!» — написал Трамп в принадлежащей ему социальной сети Truth Social.

Накануне Трамп назвал Британию нищей катастрофой и предрек стране экономический рост благодаря нефти Северного моря.

Тем временем Бернем отдал первые распоряжения в качестве главы правительства. Он начал с кадровых перестановок и назначил бывшего главу Минздрава Уэса Стритинга министром обороны.

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