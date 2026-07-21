Трамп хочет встретиться с новым премьером Британии Бернемом

«В не столь отдаленном будущем мы встретимся, чтобы обсудить темы, представляющие взаимный интерес. Перед премьер-министром стоит большая работа, но он сможет с ней справиться, и, разумеется, США будут готовы помочь!» — написал Трамп в принадлежащей ему социальной сети Truth Social.