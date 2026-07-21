Политики в Европейском союзе спровоцируют вооружённый конфликт с Россией, после чего сбегут. Такое мнение высказал президент Хорватии Зоран Миланович.
По его словам, которые приводит РИА Новости, Россия не представляет какой-либо опасности для объединения.
«Но (в ЕС. — RT) могут вызвать конфликт, у некоторых людей сердца бьются ради этого, а потом они сбегут», — сказал Миланович.
Ранее президент Хорватии призвал политиков в прибалтийских странах прекратить говорить об ударах по Калининграду.
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