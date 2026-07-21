Бернем подключил НАТО и Германию к украинскому вопросу

Речь идет о группе стран, которые стремятся к достижению справедливого и устойчивого мирного урегулирования. О намерении Бернема взаимодействовать с парижским и берлинским коллегами по этому механизму стало известно вечером в понедельник. Ранее в тот же день новый премьер уже провел отдельные переговоры с Макроном, где также затрагивалась тема украинского кризиса.