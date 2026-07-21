Слёзы Месси, хамство Паредеса, снимок с Трампом и выступление россиянки с Шакирой: что осталось за кадром финала ЧМ

«Я примерно понимаю, чего хочу: выполню контракт, доработав до декабря, а потом, вероятно, остановлюсь. Если честно, мне нужно всё хорошо обдумать. Не знаю, смогу ли сделать что-то столь же великое, как раньше. Работа в сборной Аргентины — мечта любого тренера. Мы вместе со штабом и футболистами до последнего отдавали все силы. Но сейчас мне необходимо время, чтобы всё переосмыслить. Чтобы продолжать, нужно вновь найти в себе силы, перезагрузиться и создать новую команду. Повторить то, что нам удалось сделать, будет невероятно сложно. Сейчас мне очень тяжело», — заявил специалист.