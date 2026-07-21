Слёзы Месси, хамство Паредеса, снимок с Трампом и выступление россиянки с Шакирой: что осталось за кадром финала ЧМ

Лионель Месси не смог сдержать слёз после поражения в финальном матче ЧМ по футболу. Несмотря на тёплые чувства к легенде, многие осудили аргентинца за поведение в отношении Марка Кукурельи, а его партнёров обвинили в умышленной грубости и неприкрытом хамстве. Небольшую порцию критики получил и Дональд Трамп: он помешал церемонии награждения и остался на командном фото триумфаторов. Досталось и организаторам — за слишком длинное шоу в перерыве. При этом в рамках последнего на поле вынесли полотно с надписями на русском языке, а вместе с Шакирой выступила 10‑летняя уроженка Москвы.
Слёзы Месси и признание Скалони.
Говорят, звезда сияет ярче всего перед тем, как навсегда погаснуть: её ядро коллапсирует, гравитация сжимает его, вызывая мощные реакции ядерного синтеза. В астрофизике этот процесс называется вспышкой сверхновой, в футболе — вспышкой Лионеля Месси на чемпионате мира в Северной Америке. Яркое сияние капитана Аргентины затмило выступление партнёров и привело команду ко второму финалу подряд на последнем в его карьере мундиале в футболке сборной.
Когда судья Славко Винчич дал финальный свисток, форвард не смог сдержать эмоций: он опустился на газон и расплакался, осознав неотвратимость развязки. Утешить кумира устремился даже Ламин Ямаль, который специально направился к сопернику вместо того, чтобы праздновать вместе с командой. Кадры с обнимающимися Месси и Ямалем — тем самым мальчиком, которого нападающий когда-то держал на руках, — мгновенно разлетелись по соцсетям как один из самых трогательных моментов турнира.
Слёзы снова навернулись и после церемонии награждения: когда южноамериканец направился к трибунам, скандировавшим его имя, несмотря на поражение. Не менее эмоциональным выдалось прощание и у Лионеля Скалони. На послематчевой пресс-конференции главный тренер не смог сдержать слёз перед журналистами, но нашёл в себе силы, чтобы сделать важное заявление.
«Я примерно понимаю, чего хочу: выполню контракт, доработав до декабря, а потом, вероятно, остановлюсь. Если честно, мне нужно всё хорошо обдумать. Не знаю, смогу ли сделать что-то столь же великое, как раньше. Работа в сборной Аргентины — мечта любого тренера. Мы вместе со штабом и футболистами до последнего отдавали все силы. Но сейчас мне необходимо время, чтобы всё переосмыслить. Чтобы продолжать, нужно вновь найти в себе силы, перезагрузиться и создать новую команду. Повторить то, что нам удалось сделать, будет невероятно сложно. Сейчас мне очень тяжело», — заявил специалист.
Хамство Молины и свинство Паредеса.
Впрочем, далеко не все, даже нейтральные болельщики, разделили аргентинское горе. На протяжении всего турнира альбиселесте регулярно упрекали в излишней жёсткости и неспортивном поведении, а финал стал настоящим апофеозом хамства.
Энцо Фернандес получил вторую жёлтую карточку и был удалён за жёсткий подкат против Пау Кубарси — да и остальные партнёры по команде не раз балансировали на грани удаления по ходу турнира. Не остался в стороне даже Месси: в разгар споров с арбитром после удаления Фернандеса к аргентинцу подступил Марк Кукурелья, чтобы что-то сказать, и на мгновение прикрыл рот пальцами. Месси тут же начал требовать у судьи удалить испанца — по новому правилу ФИФА закрытие рта во время конфликтного разговора может караться красной карточкой.
Проблема в том, что правило применяется только при агрессивном обмене репликами, а по разбору очевидцев и записи слов Кукурельи было понятно: угроз или оскорблений не звучало, разговор был, скорее, нейтральным. Ситуация получила широкую огласку в соцсетях, а болельщики и эксперты — включая бывшего игрока сборной Англии Уэйна Руни — раскритиковали Лионеля за «печальное поведение».
После финального свистка команды не разошлись мирно. Николас Отаменди решил вступить в перепалку с Родри и назвал испанца и его соотечественника Эмерика Лапорта плаксами, которые всю неделю жаловались на судейство в матчах с участием Аргентины.
Однако куда более грязным и неспортивным было поведение Науэля Молины. Защитник решил не вступать в словесные баталии, а сразу применить силу: после матча он исподтишка ударил бежавшего праздновать с партнёрами Родри в грудь. В стычку ввязался и Леандро Паредес: сначала сцепился с Эриком Гарсией, ударив того ногой, а затем и вовсе швырнул на газон Гави.
Британский журналист и друг Криштиану Роналду Пирс Морган, славящийся своими противоречивыми высказываниями, не смог пройти мимо инцидентов. Месси он назвал «мерзким подлецом», а его команду — «кучкой грязных и жестоких головорезов, позорящих футбол».
Леандро Паредес бьёт Гави после окончания матча.
© Marvin Ibo Guengoer — GES Sportfoto/Getty Images.
Полемика о вручении «Золотого мяча».
Отдельная волна споров разгорелась вокруг индивидуальных наград. Многие болельщики были уверены, что «Золотой мяч» вне зависимости от исхода финала достанется Месси, который практически в одиночку тащил не самую сбалансированную аргентинскую команду через весь турнир. Разница между уровнем игры Месси и средним уровнем партнёров по команде, согласно подсчётам, была самой внушительной в истории: в среднем аргентинец набирал на 1,84 балла больше. До него рекорд принадлежал Диего Марадоне в 1986 году — на 1,73 выше, чем у соотечественников.
Высокие оценки Лео не вызывали сомнений. В 39 лет капитан выдал самый результативный мундиаль за свою карьеру, переписал множество рекордов и мог закончить турнир в статусе главного бомбардира в истории, пока его не обогнал Килиан Мбаппе, оформивший дубль в ворота Англии в матче за третье место. А награда лучшему футболисту соревнований досталась Родри.
Вклад капитана в общую победу испанцев остался не столь заметен широкой публике из-за отсутствия результативных действий. Едва ли на чемпионате мира был матч, где Родри в одиночку решил исход или оказал влияние, позволившее сделать разницу. Тем не менее, статистика на стороне полузащитника: в Северной Америке он совершил наибольшее количество касаний мяча, совершённых и точных передач на турнире и в истории ЧМ, а также стал лидером по пасам в финальную треть поля и отборам.
И всё же матчей, где Родри однозначно выделялся бы на фоне партнёров, за турнир набралось немного — его сила была скорее в стабильности и контроле темпа, а не в ярких индивидуальных эпизодах.
Реакция на поведение Трампа.
Особое внимание было приковано и к Дональду Трампу. Президент США впервые посетил матчи домашнего мундиаля и весь финал просидел с женой Меланьей, бразильцем Роналдо и Джанни Инфантино в ложе, закрытой пуленепробиваемым стеклом. По ходу первого тайма ему даже принесли главный трофей, который позже должны были вручить триумфаторам.
Впрочем, далеко не все оказались в восторге от появления главы государства. Защитники сборной Аргентины Кристиан Ромеро и Лисандро Мартинес демонстративно проигнорировали Трампа и отказались от рукопожатий с ним, при этом пожав руки Инфантино и президенту Мексики Клаудии Шейнбаум.
Разделились мнения и во время кульминации церемонии награждения. Когда Трамп вместе с главой ФИФА несли кубок Родри, трибуны начали неодобрительно свистеть. А произошедшее после вызвало немало споров. Мнения по поводу поведения Трампа на подиуме разошлись. Часть очевидцев и журналистов писали, что президент остался стоять рядом с испанскими игроками во время подъёма кубка, и Инфантино пришлось буквально отводить его в сторону, чтобы не мешать команде праздновать, — похожая история уже случалась год назад на клубном чемпионате мира.
Другие источники описывали ситуацию мягче, отмечая, что после вручения трофея Трамп, напротив, специально отошёл, чтобы не загораживать ликующих футболистов. Так или иначе, сам политик остался доволен и с гордостью объявил, мундиаль в Северной Америке — в пять раз масштабнее любого мероприятия, которое ФИФА проводило ранее.
Дональд Трамп на церемонии награждения победителей чемпионата мира по футболу.
Gettyimages.ru.
© Andrew Harnik.
Шоу в перерыве с участием россиянки.
В центре внимания оказалось и торжественное шоу, ради которого перерыв между таймами увеличили примерно вдвое — до без малого получаса. На поле выступили Мадонна, Джастин Бибер, BTS, Burna Boy и, конечно, Шакира — автор официального гимна турнира Dai Dai. Вместе с колумбийской певицей на поле станцевала 10-летняя россиянка Есения Михеева: девочка родилась в Москве в семье хореографов, а сейчас вместе с родителями живёт в США. В семь лет она добралась до полуфинала американского шоу талантов America’s Got Talent, а позже вошла в состав танцевальной команды клуба НБА «Атланта Хоукс».
Обратить на себя внимание Шакиры ей удалось благодаря видео в соцсетях, на котором россиянка танцевала под гимн турнира, — после этого её и пригласили выступить в финале. Во время представления на поле также разворачивали огромный баннер — со словами в том числе на русском языке: «мир», «любовь» и «исследовать».
Заметным стало и выступление стримера IShowSpeed, который исполнил свою песню ещё перед стартовым свистком. Блогер пообещал, что обязательно сыграет на чемпионате мира 2030 года в Испании — правда, уточнил, что необязательно будет выступать за сборную США.
Среди российских гостей на трибунах финала были замечены Александр Овечкин с супругой Анастасией, которая пожаловалась на жару, Андрей Аршавин и Хабиб Нурмагомедов с Исламом Махачевым. Непобеждённый чемпион UFC в лёгком весе ещё до игры признался, что впервые в жизни будет так активно болеть за испанцев, а после финального свистка назвал саму игру скучной, но отметил высочайший уровень исполнения в обороне. Его преемник в это время неподалёку подшучивал над расстроенным болельщиком сборной Аргентины, интересуясь у него, доволен ли тот со вторым местом, и тоже назвал сам матч слабым и скучным зрелищем.
Реакция на шоу в целом оказалась смешанной: критики отмечали, что при таком количестве звёзд за отведённое время выступление вышло скорее перегруженным, чем запоминающимся. А президент UFC Дана Уайт после матча резко раскритиковал команду, отвечавшую за телевизионную трансляцию финала, назвав её худшей в истории спорта из-за работы над показом знаменитостей.