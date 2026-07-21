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«На грани»: в Киеве предупредили о неизбежной катастрофе

Лубинец: украинцы пойдут против власти из-за насильственной мобилизации.

Источник: AP 2024

МОСКВА, 21 июл — РИА Новости. Украинское общество находится на грани силового противостояния с властями из-за провала мобилизации, заявил обмудсмен Дмитрий Лубинец в эфире телеканала «Новини.LIVE».

«Все это приводит к тому, что у нас к мобилизации все больше и больше не просто критических замечаний, а я четко убежден, что если срочно не изменить эту ситуацию, то у нас украинское общество, ну, на грани того, чтобы не просто разделиться, а начнется такое силовое противостояние», — сказал Лубинец.

При этом омбудсмен пояснил, что украинцы не видят правовой реакции властей на действия ТЦК и все чаще берут дела в свои руки, что, по его словам, приведет к еще большим проблемам в будущем.

«У нас украинское общество сейчас превращается, знаете, в такой суд Линча», — отметил омбудсмен.

Киевский режим в последнее время столкнулся с нехваткой личного состава в ВСУ, а насильственные действия сотрудников военкоматов по задержанию подлежащих мобилизации постоянно приводят к скандалам и вызывают протесты. В интернете широко распространены видео силовой мобилизации в ВСУ, на этих записях представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая задержанных и применяя к ним силу.

При этом мужчины призывного возраста на Украине всеми силами отбиваются от мобилизации: нелегально бегут из страны, поджигают военкоматы, прячутся в домах и не выходят на улицу.

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