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UKMTO: в Ормузском проливе у берегов Омана обстреляли судно

В Ормузском проливе у берегов Омана обстреляли судно, проводится расследование, информирует управление морских торговых операций Британии.

Источник: Аргументы и факты

В Ормузском проливе у берегов Омана обстреляли судно, информирует управление морских торговых операций Британии.

В UKMTO уточнили, что инцидент случился в восьми морских милях от населённого пункта Лимах.

«UKMTO получило несколько сообщений от танкера… о том, что в него попал неизвестный снаряд в Ормузском проливе», — заявили в управлении.

Напомним, в июле в Омане был атакован танкер. В управлении морских торговых операций Британии отметили, что в левый борт судна попал неизвестный снаряд. В результате танкер загорелся.

Напомним, по данным UKMTO, в июне неизвестные атаковали танкер в Ормузском проливе.