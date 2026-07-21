UKMTO: в Ормузском проливе у берегов Омана обстреляли судно

В Ормузском проливе у берегов Омана обстреляли судно, информирует управление морских торговых операций Британии.
В UKMTO уточнили, что инцидент случился в восьми морских милях от населённого пункта Лимах.
«UKMTO получило несколько сообщений от танкера… о том, что в него попал неизвестный снаряд в Ормузском проливе», — заявили в управлении.
Напомним, в июле в Омане был атакован танкер. В управлении морских торговых операций Британии отметили, что в левый борт судна попал неизвестный снаряд. В результате танкер загорелся.
Напомним, по данным UKMTO, в июне неизвестные атаковали танкер в Ормузском проливе.