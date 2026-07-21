Лантратова рассказала о контактах с Лубинцом

Уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова сообщила, что коммуницирует с украинским коллегой Дмитрием Лубинцом по мере необходимости. Омбудсмен отметила, что доходит и до ежедневных контактов.
В беседе с ТАСС Лантратова заявила, что во время обменов у неё с Лубинцом бывают регулярные очные встречи. В иное время, по словам Лантратовой, они контактируют по телефону или в формате видеосвязи.
«На самом деле коммуникация бывает, если что-то нужно, вплоть до того, что каждый день», — сказала омбудсмен.
Ранее Лантратова в беседе с агентством анонсировала скорый обмен гражданскими и военнослужащими с Украиной.