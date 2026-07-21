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Иран атаковал американские системы HIMARS на базе в Кувейте

Иранские военные нанесли удары по американским установкам реактивных систем залпового огня HIMARS. Эти комплексы располагаются на базе Арифджан в Кувейте. Данную информацию передала государственная телекомпания IRIB.

Ракетный удар Ирана по базам США. Видео © IRIB.

Представители армии уточнили детали операции. Они применили ракеты класса «земля-земля». Таким образом Тегеран ответил на предыдущие действия американских военных.

«Час назад армейские ракеты нанесли удар по зенитно-ракетным комплексам HIMARS армии США по базе Арифджан в Кувейте», — указали в официальном сообщении.

Накануне вечером американские военные начали новую серию атак по иранской территории. О старте операции объявило Центральное командование Вооружённых сил США (СЕНТКОМ). Ведомство подтвердило, что действие происходит по прямому приказу верховного главнокомандующего.

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