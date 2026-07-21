Минобороны Великобритании возглавит бывший министр здравоохранения

С 11 июня Минобороны Великобритании возглавлял Дэн Джарвис. Как пишет Politico, господин Джарвис успел добиться дополнительного финансирования плана оборонных инвестиций, рассчитанного на четыре года. При этом большая часть поступлений еще не была согласована, что создает значительную проблему для нового министра обороны, добавляет издание.