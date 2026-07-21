ФРГ ведет ядерно-оружейные работы в тех же центрах, что и при Гитлере

Ученые в гитлеровской Германии в 1938 году первыми в мире открыли деление атомного ядра, но свою атомную бомбу в Третьем рейхе создать так и не смогли. Намерение нынешних германских властей получить прямой доступ к ядерному оружию вызывает уже и в Европе крайнюю обеспокоенность с учетом реваншистских настроений в Берлине, подчеркивается в заявлении СВР.