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Белгород и Белгородский округ подверглись ракетной атаке со стороны ВСУ

Белгород и Белгородский округ подверглись ракетному обстрелу со стороны ВСУ.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 21 июл — РИА Новости. ВСУ нанесли ракетные удары по Белгороду и Белгородскому округу, сообщил региональный оперштаб.

«ВСУ вновь нанесли ракетные удары по Белгороду и Белгородскому округу. По предварительной информации, пострадавших нет», — говорится в сообщении в канале на платформе «Макс».

Отмечается, что оперативные и аварийные службы уточняют информацию о последствиях.

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