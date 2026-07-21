Белгород и Белгородский округ подверглись ракетной атаке со стороны ВСУ

МОСКВА, 21 июл — РИА Новости. ВСУ нанесли ракетные удары по Белгороду и Белгородскому округу, сообщил региональный оперштаб.
«ВСУ вновь нанесли ракетные удары по Белгороду и Белгородскому округу. По предварительной информации, пострадавших нет», — говорится в сообщении в канале на платформе «Макс».
Отмечается, что оперативные и аварийные службы уточняют информацию о последствиях.
Узнать больше по теме
Белгород: город воинской славы на юге России
Белгород — административный центр Белгородской области и один из крупнейших городов Центрального Черноземья. Он расположен недалеко от российско-украинской границы и считается важным промышленным, научным, образовательным и транспортным центром региона. За свою историю город неоднократно становился ареной крупных военных событий, а сегодня продолжает играть значимую роль в экономике страны: собрали о нем главное.Читать дальше