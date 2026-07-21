Эксперт Белов: кадровые перестановки в правительстве ФРГ не изменят курс Берлина

18 июля Шпан, который считается сподвижником Мерца, объявил об отставке с поста председателя фракции на фоне скандала вокруг суррогатного материнства. Как сообщили источники в окружении председателя партии, Мерц призвал Шпана уйти в отставку. После этого в «летнем интервью» телеканалу ZDF в ответ на вопрос, думал ли он о более масштабных кадровых изменениях в кабинете министров, канцлер не исключил кадровых перестановок в правительстве. Однако Мерц сразу же несколько раз подчеркнул, что пока речь идет исключительно в сослагательном наклонении.