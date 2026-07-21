Эксперт Белов: кадровые перестановки в правительстве ФРГ не изменят курс Берлина

МОСКВА, 21 июля. /ТАСС/. Кадровые перестановки в правительстве ФРГ, которые ранее не исключил немецкий канцлер Фридрих Мерц, вряд ли окажут заметное влияние на стратегический курс Берлина. Таким мнением поделился с ТАСС руководитель Центра германских исследований Института Европы РАН, член РСМД кандидат экономических наук Владислав Белов.
Он обратил внимание на то, что «масштабной кадровой чистки» в ФРГ пока не предвидится — действующее правительство работает немногим больше года, поэтому масштабная кадровая смена может быть воспринята как признание Мерцем «серьезных просчетов в первоначальном подборе министров». И наиболее вероятным, по словам эксперта, представляется сценарий ограниченной кадровой корректировки.
«При этом сами кадровые сдвиги вряд ли окажут заметное влияние на стратегический курс Берлина, — подчеркнул Белов. — Все обсуждаемые кандидаты принадлежат к ближайшему политическому окружению Мерца, поддерживают основные положения коалиционного соглашения и придерживаются схожих взглядов на внутреннюю (особенно экономическую) и внешнюю (в первую очередь европейскую) политику».
И в этом смысле отставка председателя фракции ХДС/ХСС в Бундестаге Йенса Шпана (ХДС) — «не исключительно персональная история, она превратилась в первый серьезный тест политического лидерства самого Мерца». «От того, насколько успешно канцлер сумеет использовать эту ситуацию для укрепления своих позиций внутри правящего блока, во многом будет зависеть устойчивость германского правительства в преддверии нового политического сезона», — объяснил эксперт.
18 июля Шпан, который считается сподвижником Мерца, объявил об отставке с поста председателя фракции на фоне скандала вокруг суррогатного материнства. Как сообщили источники в окружении председателя партии, Мерц призвал Шпана уйти в отставку. После этого в «летнем интервью» телеканалу ZDF в ответ на вопрос, думал ли он о более масштабных кадровых изменениях в кабинете министров, канцлер не исключил кадровых перестановок в правительстве. Однако Мерц сразу же несколько раз подчеркнул, что пока речь идет исключительно в сослагательном наклонении.