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Эксперт Белов: кадровые перестановки в правительстве ФРГ не изменят курс Берлина

Руководитель Центра германских исследований Института Европы РАН заявил, что масштабная смена кадров может быть воспринята как признание канцлером Мерцем серьезных просчетов при первоначальном подборе министров.

МОСКВА, 21 июля. /ТАСС/. Кадровые перестановки в правительстве ФРГ, которые ранее не исключил немецкий канцлер Фридрих Мерц, вряд ли окажут заметное влияние на стратегический курс Берлина. Таким мнением поделился с ТАСС руководитель Центра германских исследований Института Европы РАН, член РСМД кандидат экономических наук Владислав Белов.

Он обратил внимание на то, что «масштабной кадровой чистки» в ФРГ пока не предвидится — действующее правительство работает немногим больше года, поэтому масштабная кадровая смена может быть воспринята как признание Мерцем «серьезных просчетов в первоначальном подборе министров». И наиболее вероятным, по словам эксперта, представляется сценарий ограниченной кадровой корректировки.

«При этом сами кадровые сдвиги вряд ли окажут заметное влияние на стратегический курс Берлина, — подчеркнул Белов. — Все обсуждаемые кандидаты принадлежат к ближайшему политическому окружению Мерца, поддерживают основные положения коалиционного соглашения и придерживаются схожих взглядов на внутреннюю (особенно экономическую) и внешнюю (в первую очередь европейскую) политику».

И в этом смысле отставка председателя фракции ХДС/ХСС в Бундестаге Йенса Шпана (ХДС) — «не исключительно персональная история, она превратилась в первый серьезный тест политического лидерства самого Мерца». «От того, насколько успешно канцлер сумеет использовать эту ситуацию для укрепления своих позиций внутри правящего блока, во многом будет зависеть устойчивость германского правительства в преддверии нового политического сезона», — объяснил эксперт.

18 июля Шпан, который считается сподвижником Мерца, объявил об отставке с поста председателя фракции на фоне скандала вокруг суррогатного материнства. Как сообщили источники в окружении председателя партии, Мерц призвал Шпана уйти в отставку. После этого в «летнем интервью» телеканалу ZDF в ответ на вопрос, думал ли он о более масштабных кадровых изменениях в кабинете министров, канцлер не исключил кадровых перестановок в правительстве. Однако Мерц сразу же несколько раз подчеркнул, что пока речь идет исключительно в сослагательном наклонении.

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