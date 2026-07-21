В Одессе прогремели взрывы

МОСКВА, 21 июл — РИА Новости. Взрывы прогремели в Одессе на фоне воздушной тревоги в части Одесской области, сообщает украинский телеканал «Общественное».
«В Одессе звучат взрывы», — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале «Общественного».
Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в части Одесской области звучит сигнал воздушной тревоги.
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