ВСУ нанесли ракетные удары по Белгороду и Белгородскому округу

Белгород и Белгородский округ подверглись ракетному удару со стороны Вооружённых сил Украины. Об этом сообщили в оперштабе региона.
Там отметили, что в результате ракетных ударов, по предварительным данным, никто не пострадал. В оперштабе добавили, что информация о последствиях атак уточняется.
Ранее сообщалось, что в результате удара украинских войск по автомобильной мойке в Белгороде погиб один человек, десять пострадали.
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